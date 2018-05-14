Эксперт: Украина хочет создать максимально выгодные условия перед наступлением в Донбассе 

Директор Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов прокомментировал новость о том, что при попытке прорыва позиций сил Донецкой народной республики в «серой зоне» в районе города Горловка погибли 9 бойцов ВСУ.
Он отметил, что в последние недели в Донбассе с пугающей частотой сообщают о наступательных акциях ВСУ и подвозе к линии разграничения живой силы и боевой техники
«Трудно увидеть во всем этом что-то иное кроме подготовки к войне. Или, по крайней мере, создания комплексных условий для войны. Третий рейх стягивал войска к восточной границе, а в Москве успокаивали себя тем, что Гитлер создает дымовую завесу перед нападением на Великобританию», — сказал эксперт в интервью «СП».
Попов считает, что события под Горловкой работают в пользу версии о подготовке условий к наступательной войне, так называемом блицкриге.
«Украина стремится создать максимально выгодные условия перед наступлением и для этого целенаправленно организует захват выгодных рубежей и плацдармов», — подчеркнул политолог.
Читайте подробнее в материале «СП» «9 „двухсотых“ ВСУ в бою под Горловкой».
Сводки с Донбасса: Меркель выразила обеспокоенность ситуацией в Донбассе
Донбасс, последние новости: Клинцевич: деоккупация Донбасса — попытка втянуть Россию в войну с Украиной