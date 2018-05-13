В ЛНР заявили о несуществующих победах ВСУ в Донбассе

Марочко заявил, что командиры подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой «ООС» перед визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера готовят отчеты о несуществующих победах в Донбассе. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщил Луганский информационный центр.

«В связи с визитами в зону проведения «ООС» высшего военного руководства Украины и запланированным на следующую неделю приездом спецпосланника госдепартамента США по Украине Курта Волкера командиры ВСУ, несущие службу на линии соприкосновения, начали активно отчитываться о своих военных достижениях», — отметил он.

Подполковник отметил, что из-за этого в СМИ появилась информация о так называемых победах украинской армии. Он опроверг сообщения о том, что 11 мая в результате боевых действий в районе Желобка военнослужащие Народной милиции понесли серьезные потери.