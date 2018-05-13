Делегация из Франции посетит Крым 

Французская делегацмя намерена посетить Крым с официальным визитом. Уточняется, что в ходе визита ожидается подписание побратимского соглашения с городом Евпатория, сообщило РИА «Новости».
Вместе с тем, как уточняет член комитета по делам национальностей, депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек, делегация прибудет из муниципалитета Мариньян.
«В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория», — отметил он.
Также известно, что визит продлится несколько дней — с 14 по 16 мая. Бальбек подчеркнул, что в Евпатории французские гости собираются посадить дерево дружбы между городами побратимами.
Ранее крымский депутат заявил о единстве народов и скорой смене власти на Украине.