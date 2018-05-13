Делегация из Франции посетит Крым

«В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория», — отметил он.

Также известно, что визит продлится несколько дней — с 14 по 16 мая. Бальбек подчеркнул, что в Евпатории французские гости собираются посадить дерево дружбы между городами побратимами.