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Консула Украины в Гамбурге проверяют на антисемитизм
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Консула Украины в Гамбурге проверяют на антисемитизм 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky
Министерство иностранных дел Украины проверяет сообщения о том, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещал антисемитские публикации в соцсетях, сообщил глава ведомства Павел Климкин.
«Проверяем и вскоре сообщим результат», — сообщил Климкин в Facebook.
Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец регулярно делает публикации антисемитского содержания, в частности оправдывает Холокост и события в Бабьем Яру. Так, в своем Facebook Марущинец, по словам Шария, писал, что «быть фашистом почетно» и что он испытывает резкую неприязнь ко всем, кто не поддерживает идеи национализма. В своем блоге на YouTube Шарий показал страницу украинского дипломата в социальной сети и зачитал некоторые высказывания.
Россия ранее предостерегала Соединенные Штаты от продолжения политики поощрения украинского национализма.
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