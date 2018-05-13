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«Серая зона»: в Киеве заявили, что Украине не нужен Крым
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«Серая зона»: в Киеве заявили, что Украине не нужен Крым 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Писатель и политический деятель Василий Шкляр заявил, что Украине не нужен Крым, так как является «чужой территорией».
По словам Шкляра, на полуострове много «природных» россиян, которые сейчас «в эйфории от того, что они живут в России».
"Вот мы все говорим: «Да нет, там наши люди!» Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя дурим?" — заявил писатель в эфире Espreso.TV.
Как считает украинец, попытки «вернуть» полуостров вызовут у крымчан лишь ненависть.
"Мы ж в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?" — заметил Шкляр.
Писатель подчеркнул, что полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым «чужбиной».
"Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — считает Шкляр.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.
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