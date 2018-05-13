«Серая зона»: в Киеве заявили, что Украине не нужен Крым

По словам Шкляра, на полуострове много «природных» россиян, которые сейчас «в эйфории от того, что они живут в России ».

"Вот мы все говорим: «Да нет, там наши люди!» Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя дурим?" — заявил писатель в эфире Espreso.TV.

Как считает украинец, попытки «вернуть» полуостров вызовут у крымчан лишь ненависть.

"Мы ж в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?" — заметил Шкляр.

Писатель подчеркнул, что полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым «чужбиной».

"Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — считает Шкляр.