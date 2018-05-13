На Украине заявили о ненужности Крыма

Украине не нужен Крым , это «чужая территория», заявил писатель и политический деятель Василий Шкляр.

Он отметил, что на полуострове много «природных» россиян, которые сейчас «в эйфории от того, что они живут в России ».

«Вот мы все говорим: «Да нет, там наши люди!» Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев», — сказал он в эфире Espreso.TV.

Шкляр призвал украинцев не «дурить» самих себя. Он уверен, что попытки отобрать Крым у России вызовут у жителей полуострова лишь ненависть. В то же время, заметил писать, Украина «живет в условиях демократии» и не может «тоталитарными методами ставить их (крымчан — прим. ВЗГЛЯД) на место».

«И что с этим Крымом делать?» — задается вопросом Шкляр.

Он заявил, что Крым никогда не был частью Украины, а украинцы, жившие в Крыму, всегда считали полуостров «чужбиной».

По его словам, Крым — это «серая территория, серая зона, которая тормозит наш (украинский) прогресс».

Накануне главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев также заявил, что Украина не может называть Крым своим, так как у нее не хватит денег на содержание полуострова.

Между тем, Украина по-прежнему мечтает о каких-нибудь компенсациях за Крым. Так, ранее на этой неделе постпред президента Украины в так называемой АР Крым Борис Бабин заявил, что у России за рубежом есть немало активов, на которые Киев может обратить взыскание в рамках решения арбитражного суда в Гааге

Украинский и российский журналист, ранее работавший на радио «Эхо Москвы» Матвей Ганапольский в свою очередь говорил, что Крым вновь отойдет под контроль Киева, и тогда власти Украины смогут пользоваться построенным Россией Крымским мостом.