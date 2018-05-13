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МИД РФ заявил о провале плана Киева по дискредитации Дня Победы
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МИД РФ заявил о провале плана Киева по дискредитации Дня Победы 

360tv.ru 1 час назад
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало действия властей Украины во время празднования Дня Победы. Как отметили в российском ведомстве, все попытки переписать историю и стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Как отметили в МИД, украинские власти «в русофобском угаре» ведут политику исторического ревизионизма, намеренно искажая факты на свой националистический лад. «Особое значение в Киеве придают переписыванию событий Великой Отечественной, колоссальное историческое наследие которой является „костью в горле“ для нынешних политических деятелей Украины», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что Киев вновь попытался придать празднованию Дня Победы «антироссийское звучание», выворачивая при этом наизнанку значение «великой для наших народов даты 9 Мая». В МИД напомнили о нападении 9 мая на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева и на известную украинскую правозащитницу Елену Бережную. В то же время украинские радикалы «глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги».
«Впрочем, эти потуги не принесли ожидаемого результата. Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась — 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях», — добавили в МИД РФ, отметив памятные шествия на Украине и многочисленные возложения венков к мемориалам.
Ранее украинский депутат Андрей Денисенко внес законопроект о переносе праздничного выходного по случаю Дня Победы с 9‐го на 8 мая. По его мнению, 9 мая несет в себе не историческую, а геополитическую и идеологическую окраску, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с «утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм».
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