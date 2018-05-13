МИД РФ заявил о провале плана Киева по дискредитации Дня Победы

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало действия властей Украины во время празднования Дня Победы. Как отметили в российском ведомстве, все попытки переписать историю и стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Как отметили в МИД, украинские власти «в русофобском угаре» ведут политику исторического ревизионизма, намеренно искажая факты на свой националистический лад. «Особое значение в Киеве придают переписыванию событий Великой Отечественной, колоссальное историческое наследие которой является „костью в горле“ для нынешних политических деятелей Украины», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что Киев вновь попытался придать празднованию Дня Победы «антироссийское звучание», выворачивая при этом наизнанку значение «великой для наших народов даты 9 Мая». В МИД напомнили о нападении 9 мая на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева и на известную украинскую правозащитницу Елену Бережную . В то же время украинские радикалы «глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги».

«Впрочем, эти потуги не принесли ожидаемого результата. Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась — 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях», — добавили в МИД РФ, отметив памятные шествия на Украине и многочисленные возложения венков к мемориалам.