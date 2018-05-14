Журналист Гордон рассказал о счастливой судьбе Украины в случае победы Гитлера

Победа Адольфа Гитлера во Второй Мировой войне стала бы «большим благом» для советских людей, Украина стала бы «аграрной немецкой республикой», заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире украинского ТВ.

«Я вам скажу, Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева — нынешняя Самара , как максимум — до Урала», — заявил Гордон в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Гитлер целился захватить Украину, нефтяные промыслы Баку и выйти оттуда к Ирану . «Сталин понимал, что Гитлер за Уральский хребет не пойдет… Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило», — заявил Гордон в эфире телеканала «112 Украина».

При этом Гордон признал, что его бы не существовало, так как он еврей и его народ нацисты истребляли.

В то же время Гордон уверен, что Украину ждало бы совсем другое будущее. По его словам, Украина стала бы «аграрной немецкой республикой, протекторатом». На территории республики осталось бы «столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом», а остальные «наверняка погибли бы» или были бы вывезены в Германию для работы.

«В печах бы погибли евреи, цыгане и партизаны», — сказал Гордон.

При этом он усомнился в том, что нацисты стали бы массово уничтожать славян. «Все было бы отлично», считает Гордон, «если бы не было партизанской войны». «Огромное количество людей сотрудничало с немцами», — заметил он.

Он также признался, что не видит смысла в борьбе за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Гордон сказал, что «сдал бы Ленинград немцам», потому что жизнь каждого человека дороже, чем «город Ленина, который не сдавали потому, что город Ленина сдать нельзя».