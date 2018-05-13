Украинский журналист Гордон: Если бы Гитлер победил, было бы меньше смертей

Об этом он рассказал в интервью каналу «112».

«Я вас скажу: Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева — нынешняя Самара — как максимум — до Урала… Сталин понимал, что Гитлер за Уральский хребет не пойдет… Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет и ей бы ничего не грозило», — отметил Гордон.

При этом он признал, что его бы не существовало, ведь он — еврей, а нацисты истребляли его народ. Что касается Украины , то ее будущее было бы другим.

«Украина была бы аграрной немецкой республикой, протекторатом. Осталось бы столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом. Остальные погибли бы наверняка. Или были бы вывезены в Германию и работали бы там. В печах бы погибли евреи, цыгане и партизаны», — заявил Гордон.

Он заявил, что славян вряд ли бы массово уничтожали нацисты.

«Если бы не было партизанской войны, все было бы отлично. Огромное количество людей сотрудничало с немцами», — указал Гордон.

По его словам, украинцы ненавидели и боялись руководство СССР. Он также заявил, что не видит смысла в борьбе за Ленинград во время Великой Отечественной Войны.

«Я сдал бы Ленинград немцам потому, что для меня жизнь каждого человека дороже, чем с…ый город Ленина, который не сдавали потому, что город Ленина сдать нельзя», — также заявил Гордон.

На Украине празднование Дня Победы пытались сорвать приближенные к власти общественные организации и группы, а также украинские националисты. На современной Украине происходит глорификация нацистских пособников, дивизии СС «Галичина», а также идет борьба с советским прошлым.