МИД РФ сообщил о провале Киева

МИД РФ выступил с комментарием по поводу празднования Дня Победы на Украине . Как отмечается, «украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, целенаправленно искажая новейшую летопись страны на свой националистический лад».

Наибольший упор, подчеркивают в МИДе, в Киеве делают на переписывании событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «колоссальное историческое наследие которой является "костью в горле" для нынешних политических деятелей Украины». И в этом году украинское руководство осталось верно себе, «выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая».

Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, 9 мая «бесчинствующая шпана напала на российского дипломата, руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева », ему угрожали физической расправой вплоть до убийства. Подверглась нападению и украинская правозащитница Елена Бережная

«Они глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги. В тот же день националисты попытались поджечь местный телеканал «Интер» за трансляцию в эфире концерта в честь Дня Победы», — говорится в комментарии.

Вместе с тем, как отмечают в МИДе, попытка девальвировать и извратить суть тех событий не что иное «как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с "коричневой чумой"».

"Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась", 9 мая тысячи украинцев приняли участие в памятных мероприятиях и возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.