МИД РФ сообщил о провале Киева 

МИД РФ выступил с комментарием по поводу празднования Дня Победы на Украине. Как отмечается, «украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, целенаправленно искажая новейшую летопись страны на свой националистический лад».
Наибольший упор, подчеркивают в МИДе, в Киеве делают на переписывании событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «колоссальное историческое наследие которой является "костью в горле" для нынешних политических деятелей Украины». И в этом году украинское руководство осталось верно себе, «выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая».
Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, 9 мая «бесчинствующая шпана напала на российского дипломата, руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева», ему угрожали физической расправой вплоть до убийства. Подверглась нападению и украинская правозащитница Елена Бережная.
«Они глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги. В тот же день националисты попытались поджечь местный телеканал «Интер» за трансляцию в эфире концерта в честь Дня Победы», — говорится в комментарии.
Вместе с тем, как отмечают в МИДе, попытка девальвировать и извратить суть тех событий не что иное «как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с "коричневой чумой"».
"Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась", 9 мая тысячи украинцев приняли участие в памятных мероприятиях и возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.
"Становится все более очевидно, что националистическая "прививка" народу Украины, дозу которой киевские власти постоянно пытаются наращивать, уже не действует. Убеждены, что все их попытки переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал", — отметил МИД.