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Армия Украины несколько дней не прекращает обстрелы жилых домов
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Армия Украины несколько дней не прекращает обстрелы жилых домов 

Вести.Ru 26 минут назад
Вооружённые силы Украины бьют по жилым домам из танков и миномётов. По данным командования Донецкой республики, на окраинах Горловки ранен мирный житель. Обстрелы не прекращаются уже несколько дней.
Накануне в больницу были доставлены ещё двое пострадавших, среди них — 15-летняя школьница. На позициях погибли двое бойцов. Также о потере одного ополченца сообщили в Луганской народной республике.
Военные представители народных республик полагают, что киевские силовики целенаправленно накаляют обстановку, чтобы эвакуировать погибших и раненых после неудачной попытки прорыва днём ранее, сообщает «Россия 24».
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