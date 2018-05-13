Армия Украины несколько дней не прекращает обстрелы жилых домов

Вооружённые силы Украины бьют по жилым домам из танков и миномётов. По данным командования Донецкой республики, на окраинах Горловки ранен мирный житель. Обстрелы не прекращаются уже несколько дней.

Накануне в больницу были доставлены ещё двое пострадавших, среди них — 15-летняя школьница. На позициях погибли двое бойцов. Также о потере одного ополченца сообщили в Луганской народной республике.

Военные представители народных республик полагают, что киевские силовики целенаправленно накаляют обстановку, чтобы эвакуировать погибших и раненых после неудачной попытки прорыва днём ранее, сообщает «Россия 24».