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В ЛНР отвергли обвинения Киева в срыве отвода сил в Донбассе
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В ЛНР отвергли обвинения Киева в срыве отвода сил в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отвергла обвинения представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в срыве запланированного на 15 мая отвода сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, сообщил в понедельник официальный ведомства Андрей Марочко.
"По версии украинской стороны, подразделения Народной милиции ЛНР открыли огонь из пулеметов по позициям ВСУ (вооруженные силы Украины). Хотим подчеркнуть, что такие обвинения в якобы обстрелах мы слышим практически перед каждым запланированным разведением сил и средств на данном участке. Однако сами факты этих обстрелов больше никем и никогда не были подтверждены. Ни представителями ЛНР в СЦКК, ни наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", — заявил Марочко журналистам на брифинге.
Он подчеркнул, что Народная милиция «готова развести силы и средства на участке № 1 у Станицы Луганской только „зеркально“ с украинской стороной».
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Последний раз — 8 мая.
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