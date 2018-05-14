В ЛНР отвергли обвинения Киева в срыве отвода сил в Донбассе

ЛУГАНСК , 14 мая — РИА Новости . Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отвергла обвинения представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в срыве запланированного на 15 мая отвода сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, сообщил в понедельник официальный ведомства Андрей Марочко

"По версии украинской стороны, подразделения Народной милиции ЛНР открыли огонь из пулеметов по позициям ВСУ (вооруженные силы Украины ). Хотим подчеркнуть, что такие обвинения в якобы обстрелах мы слышим практически перед каждым запланированным разведением сил и средств на данном участке. Однако сами факты этих обстрелов больше никем и никогда не были подтверждены. Ни представителями ЛНР в СЦКК, ни наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ", — заявил Марочко журналистам на брифинге.

Он подчеркнул, что Народная милиция «готова развести силы и средства на участке № 1 у Станицы Луганской только „зеркально“ с украинской стороной».