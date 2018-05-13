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Украинские студенты поехали в Крым в обход СБУ
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Украинские студенты поехали в Крым в обход СБУ 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Сумский государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко направил своих студентов на практику в Крым без согласования с СБУ. Об этом сообщают "Вести".
Отмечается, что группы студентов первого-третьего курсов университета находились на российском полуострове с 27 апреля по 7 мая. В ректорате университета утверждают, что молодые люди проходили практику по специальности "туризм", в рамках которой предусматривался поход по горной местности. При этом администрация заверяет, что решение о поездке студентов в Крым было согласовано с СБУ.
Однако в ведомстве утверждают, что не давали разрешения на поездку.
"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", — приводит издание слова пресс-секретарь начальника управления СБУ в Сумской области Олеси Рапуты.
После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.
Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией и требует, чтобы желающие посетить полуостров согласовывали поездку с СБУ.
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