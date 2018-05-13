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СМИ: украинские студенты прошли практику в Крыму
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СМИ: украинские студенты прошли практику в Крыму 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Студентов Сумского государственного педуниверситета им. А. С. Макаренко прошли практику в Крыму. Об этом пишет "Украинская правда".
По данным издания, студенты находились в Крыму с 27 апреля по 7 мая. Они якобы проходили практику по специальности «туризм» и совершили путешествие из города Судак — до перевала Ангар.
Как отмечается, данное мероприятие предположительно было согласовано с СБУ. При этом пресс-служба ведомства опровергает данную информацию.
Ранее на Украине призвали стянуть войска на границу с Крымом.
С данным призывом к правительству Украины обратилась глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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