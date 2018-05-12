Российский публицист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал провокацию ветеранов АТО в отношении представителя российского МИД в штаб‐квартире ООН. Об этом сообщило ИА Nation News.
Думаю, что прямых ответных действий РФ на эту акции не будет, по принципу, который в дипломатии хорошо известен и обычно формулируется так: «Если собака на вас залает, вы ее не облаете в ответ
Анатолий Вассерман.
Эксперт подчеркнул, что собакам не мстят, их наказывают и это послужит примером для других.
В заключении Вассерман обратил внимание на нулевые шансы Украины попасть в Европейский союз.
11 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала журналистам, что ветераны АТО угрожали российскому дипломату в штаб‐квартире ООН.