Вассерман прокомментировал провокацию ветеранов АТО

Думаю, что прямых ответных действий РФ на эту акции не будет, по принципу, который в дипломатии хорошо известен и обычно формулируется так: «Если собака на вас залает, вы ее не облаете в ответ

Анатолий Вассерман.

Эксперт подчеркнул, что собакам не мстят, их наказывают и это послужит примером для других.

В заключении Вассерман обратил внимание на нулевые шансы Украины попасть в Европейский союз