Глава СБУ раскритиковал планы сокращения бюджета службы 

Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сказал, что отрицательно относится к планам по сокращению бюджета организации.
«Отрицательно. Потому что не могу сказать, что сотрудники службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу», — сказал Грицак в интервью телеканалу «112 Украина», передает RT.
Он отметил, что значительная часть бюджета идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ, а на развитие организации денег нет.
«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих», — сказал он.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил СМИ, что нужно урезать расходы на генеральную прокуратуру и СБУ.