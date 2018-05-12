Ещё
Глава СБУ раскритиковал планы сокращения бюджета службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава СБУ раскритиковал планы сокращения бюджета службы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сказал, что отрицательно относится к планам по сокращению бюджета организации.
«Отрицательно. Потому что не могу сказать, что сотрудники службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу», — сказал Грицак в интервью телеканалу «112 Украина», передает RT.
Он отметил, что значительная часть бюджета идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ, а на развитие организации денег нет.
«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих», — сказал он.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил СМИ, что нужно урезать расходы на генеральную прокуратуру и СБУ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко в Германии отведал бычьего хвоста На Украине заявили о задержании Россией двух рыбаков из Бердянска Стала известна оценка Украины от российского жюри на «Евровидении»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой388
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову314
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории100
Алина Кабаева отмечает юбилей72
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»101
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение