Глава СБУ раскритиковал планы сокращения бюджета службы

«Отрицательно. Потому что не могу сказать, что сотрудники службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу», — сказал Грицак в интервью телеканалу «112 Украина », передает RT.

Он отметил, что значительная часть бюджета идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ, а на развитие организации денег нет.

«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих», — сказал он.