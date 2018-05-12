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Олигарх Курченко просит вернуть ему «Черноморнефтегаз»
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Олигарх Курченко просит вернуть ему «Черноморнефтегаз» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По данным источников, олигарх Сергей Курченко просит столичных законодателей вернуть ему ГУП «Черноморнефтегаз, обещая договориться с украинским правительством о добыче газы из шельфов в районе Одессы. По всей видимости, он рассчитывает на недовольство Москвы последними руководителями компании: „Черноморнефтегаз“ вынужден был недавно сдвинуть на квартал, с лета на осень 2019 года, сроки строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма.
Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что прошлогодние митинги у здания Верховной рады были организованы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили при спонсорской поддержке Сергея Курченко.
В настоящее время есть два варианта решения проблемы: вернуть предприятие украинскому олигарху либо передать его в федеральную собственность. Заметим, премьер-министр правительства Крыма Сергей Аксенов выступает против обоих вариантов, но год назад, весной 2017-го, он уже уступил одной из фирм Курченко лицензию на разрабаотку морского шельфа. Напомним, ГУП „Черноморнефтегаз“ — единственный учредитель Корпорации развития Крыма. Заместитель директора компании Елена Осадчая — сестра депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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