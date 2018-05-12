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Глава ДНР прибыл в Луганск для участия в праздничных мероприятиях
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Глава ДНР прибыл в Луганск для участия в праздничных мероприятиях 

RT на русском 1 час назад
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко прибыл в Луганск для участия в торжествах по случаю Дня Республики. Он возложил цветы к мемориалу погибшим под обстрелами жителям ЛНР.
«Мы всему миру показываем, что Донецк и Луганск — это одна и та же территория, одна и та же страна — это Донбасс. Донбасс никогда не был разделён, а две Республики — это, на самом деле, два братских народа», — цитирует Захарченко «Донецкое агентство новостей».
В мероприятии также принял участие и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и представители Абхазии и Южной Осетии.
Как передаёт «Луганскинформцентр», также Луганск посетила делегация из России.
12 мая 2014 года Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Украины.
Ранее стало известно, что Киев уменьшит количество блокпостов в Донбассе.
Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно плана по «деоккупации» Донбасса.
RT на русском: последние новости
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