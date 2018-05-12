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Экс-глава СБУ нашел «российских агентов» в украинской власти
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Экс-глава СБУ нашел «российских агентов» в украинской власти 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многие должности в структурах власти на Украине занимают люди, получившие образование и принесшие присягу в России, заявил в эфире телеканала "112 Украина" экс-глава СБУ Игорь Смешко.
"У нас сейчас во власти и в Раде, и при власти политической, и при власти в органах обороны и безопасности, есть люди, которые заканчивали специальные высшие учебные заведения в Российской Федерации", — сказал он.
По его словам, президент России Борис Ельцин в свое время приказал всем, обучавшимся в российских военных учебных заведениях, принести присягу.
"И никто на это не обращает внимания", — отметил бывший глава СБУ.
В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти (люстрации). В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича.
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