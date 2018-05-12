В Киеве заявили, что «надуманных» героев Великой Отечественной сменили «настоящие»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала ZIK заявил, что на Украине на смену героям Великой Отечественной войны приходят «настоящие герои», участвующие в военном конфликте в Донбассе.

«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек … приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — цитирует Вятровича РИА Новости

Он считает, что в украинском обществе «происходят фундаментальные перемены». В частности, историк отметил изменение отношения к силовикам, которые «из обычных людей превратились в настоящих героев».

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