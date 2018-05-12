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В Киеве заявили, что «надуманных» героев Великой Отечественной сменили «настоящие»
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В Киеве заявили, что «надуманных» героев Великой Отечественной сменили «настоящие» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: News.ru
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала ZIK заявил, что на Украине на смену героям Великой Отечественной войны приходят «настоящие герои», участвующие в военном конфликте в Донбассе.
«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек … приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — цитирует Вятровича РИА Новости.
Он считает, что в украинском обществе «происходят фундаментальные перемены». В частности, историк отметил изменение отношения к силовикам, которые «из обычных людей превратились в настоящих героев».
Ранее в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая.
Также депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что Россия желает «присвоить себе победу над фашизмом».
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