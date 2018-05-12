На Украине решили заменить Ветеранов Великой Отечественной заменили «настоящими героями»

Сейчас в украинском обществе происходят перемены, связанные с отношением к силовикам, которые стали считаться «настоящими героями».

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что украинцы забывают о героях Великой Отечественной войны, глядя на «героев», которые участвуют в конфликте в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — сказал Вятрович.

Он отметил, что в украинском обществе происходят перемены, которые связаны с отношением к силовикам, которые «из обычных людей превратились в настоящих героев».