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На Украине решили заменить Ветеранов Великой Отечественной заменили «настоящими героями»
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На Украине решили заменить Ветеранов Великой Отечественной заменили «настоящими героями» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас в украинском обществе происходят перемены, связанные с отношением к силовикам, которые стали считаться «настоящими героями».
Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что украинцы забывают о героях Великой Отечественной войны, глядя на «героев», которые участвуют в конфликте в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.
«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — сказал Вятрович.
Он отметил, что в украинском обществе происходят перемены, которые связаны с отношением к силовикам, которые «из обычных людей превратились в настоящих героев».
В пятницу в Верховной раде приняли законопроект об отмене празднования Дня Победы. В документе говорится, что праздник и выходной день нужно перенести с 9 на 8 мая. Сейчас на Украине 9 мая официально считается праздником, но выходным днем не является.
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