ЛНР: «план деоккупации» Донбасса подтверждает нежелание Киева выполнять «Минск»

"Украинское преступное руководство не намеренно выполнять взятые на себя обязательства в Минске , — цитирует его агентство Луганскинформцентр. — Он (Аваков — прим. ТАСС) поручил своему ведомству подготовить до 1 сентября «план деоккупации» Донбасса и рассматривает силовой вариант решения конфликта как основной".

В четверг Аваков провел заседание с главами всех центральных органов исполнительной власти системы внутренних дел, во время которого присутствовавшие обсудили мероприятия по подготовке министерства к восстановлению государственного суверенитета Украины на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях. Как заявил тогда Аваков, «план деоккупации» Донбасса будет включать две части: подготовительную и практическую. Кроме того, по его мнению, большую роль в реализации этого плана будет играть информационная составляющая.