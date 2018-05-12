ЛНР: «план деоккупации» Донбасса подтверждает нежелание Киева выполнять «Минск» 

ЛУГАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Анонсированный министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым «план деоккупации» Донбасса подтверждает нежелание киевских властей выполнять минские соглашения. Такое мнение в субботу высказал официальный представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
"Украинское преступное руководство не намеренно выполнять взятые на себя обязательства в Минске, — цитирует его агентство Луганскинформцентр. — Он (Аваков — прим. ТАСС) поручил своему ведомству подготовить до 1 сентября «план деоккупации» Донбасса и рассматривает силовой вариант решения конфликта как основной".
В четверг Аваков провел заседание с главами всех центральных органов исполнительной власти системы внутренних дел, во время которого присутствовавшие обсудили мероприятия по подготовке министерства к восстановлению государственного суверенитета Украины на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях. Как заявил тогда Аваков, «план деоккупации» Донбасса будет включать две части: подготовительную и практическую. Кроме того, по его мнению, большую роль в реализации этого плана будет играть информационная составляющая.