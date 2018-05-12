В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки

"Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении… Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери… Всего украинские террористы в результате своей неудачной провокации потеряли до девяти убитыми и пяти ранеными", — сказал он.

На уточняющий вопрос, как можно расценивать данный шаг со стороны Украины , Безсонов ответил: «Это можно назвать попыткой прорыва наших позиций для того, чтобы взять под контроль определенный район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата района».

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