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В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки
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В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу предприняли попытку прорыва позиций сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе населенного пункта Горловка, в результате чего более десяти силовиков погибли или пострадали, заявил журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.
"Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении… Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери… Всего украинские террористы в результате своей неудачной провокации потеряли до девяти убитыми и пяти ранеными", — сказал он.
На уточняющий вопрос, как можно расценивать данный шаг со стороны Украины, Безсонов ответил: «Это можно назвать попыткой прорыва наших позиций для того, чтобы взять под контроль определенный район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата района».
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