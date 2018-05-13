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У убитой в Черногории украинской миллионерши мог быть паспорт РФ
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У убитой в Черногории украинской миллионерши мог быть паспорт РФ 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Интерновости.Ру
У убитой в Черногории гражданки Украины Анастасии Лашмановой мог быть и российский паспорт, а за ее бизнесом стоял российский предприниматель. Об этом пишет «МК» со ссылкой на черногорские СМИ.
В субботу МИД Украины подтвердил информацию о гибели богатейшей гражданки Украины в Черногории. Тело Анастасии Лашмановой с ножевыми ранениями было обнаружено возле собственной виллы в Которе. Полиция проверяет версию об ограблении.
Активы Лашмановой в Черногории оцениваются примерно в 105 млн евро. Она руководила рядом компаний, которым принадлежал отельный комплекс и салон красоты.
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