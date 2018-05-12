300 курсантов: Украина усилила охрану госграницы

Как уточнили в Госпогранслужбе соседнего государства, курсанты усилят участки границы со странами Евросоюза на территории Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Военнослужащие привлечены к охране украинских рубежей в рамках проведения специальной пограничной операции «Граница-2018». Цель операции — противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе.

"В рамках стажировки офицеры и курсанты Национальной академии Госпогранслужбы смогут на практике воплощать полученные знания и навыки и одновременно повысить защищенность государственной границы. В течение нескольких дней они ознакомятся с особенностями прохождения границы и спецификой охраны госграницы на речном, горном и равнинном участках", — говорится в сообщении ведомства.