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300 курсантов: Украина усилила охрану госграницы
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300 курсантов: Украина усилила охрану госграницы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. Более 300 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины привлечены для усиления государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в Госпогранслужбе соседнего государства, курсанты усилят участки границы со странами Евросоюза на территории Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.
Военнослужащие привлечены к охране украинских рубежей в рамках проведения специальной пограничной операции «Граница-2018». Цель операции — противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе.
"В рамках стажировки офицеры и курсанты Национальной академии Госпогранслужбы смогут на практике воплощать полученные знания и навыки и одновременно повысить защищенность государственной границы. В течение нескольких дней они ознакомятся с особенностями прохождения границы и спецификой охраны госграницы на речном, горном и равнинном участках", — говорится в сообщении ведомства.
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