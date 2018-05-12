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300 украинцев: Киев усилил границу курсантами
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Москвичей предупредили об опасности

300 украинцев: Киев усилил границу курсантами 

Вести.Ru 2 часа назад
Более 300 военнослужащих Национальной академии Госпогранслужбы Украины привлекли к усилению охраны государственной границы, сообщили в пограничной службе.
По данным ведомства, курсанты участвуют в специальной пограничной операции «Граница-2018». Они усилят участки, расположенные в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.
"Граница-2018" стартовала 10 апреля и продлится до конца ноября, цель операции -противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе, передает РИА Новости.
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