300 украинцев: Киев усилил границу курсантами

Более 300 военнослужащих Национальной академии Госпогранслужбы Украины привлекли к усилению охраны государственной границы, сообщили в пограничной службе.

По данным ведомства, курсанты участвуют в специальной пограничной операции «Граница-2018». Они усилят участки, расположенные в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.