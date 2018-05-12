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300 украинских курсантов привлекли к усилению охраны
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На Украине к усилению охраны госграницы привлекли более 300 курсантов 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 300 военнослужащих Национальной академии государственной пограничной службы Украины привлекли с 11 мая к усилению охраны государственной границы, сообщает в субботу пресс-служба украинской пограничной службы.
По данным ведомства, курсантов привлекли к охране границы в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2018", они усилят участки границы со странами ЕС в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.
"В рамках стажировки офицеры и курсанты Национальной академии Госпогранслужбы смогут на практике воплощать полученные знания и навыки и одновременно повысить защищенность государственной границы. В течение нескольких дней они ознакомятся с особенностями прохождения границы и спецификой охраны госграницы на речной, горной и равнинной участках", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.
По данным погранслужбы, сейчас продолжается основной этап совместной с соседними странами специальной пограничной операции "Граница-2018", которая стартовала 10 апреля и продлится до конца ноября, цель операции — противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе.
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