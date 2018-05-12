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Школьница получила ранения при обстреле Горловки украинскими силовиками
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Школьница получила ранения при обстреле Горловки украинскими силовиками
Говорит Москва
47 минут назад
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В больницу доставлена 15-летняя девочка. О её состоянии информации нет.
Вооружённые силы
Украины
в пятницу вечером и в субботу утром открывали огонь из танка по окрестностям
Горловки
. Повреждены около 10 домов.
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