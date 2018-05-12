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Спецпосланник госдепартамента США по Украине посетит Донбасс
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Спецпосланник госдепартамента США по Украине посетит Донбасс 

Свободная пресса 40 минут назад
Фото: Свободная пресса
Курт Волкер — спецпосланник госдепартамента США по Украине — подтвердил, что на следующей неделе посетит Донбасс.
По его словам, это произойдёт уже 14 мая. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.
«Я направляюсь в восточную Украину на следующей неделе, чтобы больше узнать о ситуации на местах и о гуманитарном кризисе на Донбассе», — подчеркнул Волкер.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что только за минувшие сутки подконтрольные Киеву войска 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
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