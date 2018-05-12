Российские пограничники задержали украинских рыбаков 

Пограничники Российской Федерации задержали двух рыбаков из Украины. Об этом сообщает 061.ua со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пропажу рыбаков заметила жена одного из них. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы. По информации источника, сейчас они находятся в Ейске.
Жители Бердянска взяли лодку «Амур» и вышли в Азовское море. Однако обратно они не вернулись. В связи с этим были организованы поисковые работы.
Отметим, что комментариев со стороны России по этому поводу не поступало.