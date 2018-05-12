Российские пограничники задержали украинских рыбаков

Пограничники Российской Федерации задержали двух рыбаков из Украины . Об этом сообщает 061.ua со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пропажу рыбаков заметила жена одного из них. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы . По информации источника, сейчас они находятся в Ейске.

Жители Бердянска взяли лодку «Амур» и вышли в Азовское море. Однако обратно они не вернулись. В связи с этим были организованы поисковые работы.

Отметим, что комментариев со стороны России по этому поводу не поступало.