«Угрожали дипломату физической расправой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказал о том, как украинские бойцы — ветераны АТО — угрожали дипломату из России, который участвовал в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации, передает RT.

Она рассказала, что в среду, 9 мая, украинская делегация проводила в ООН «мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации». По словам Захаровой, украинская сторона на мероприятие пригласила «ветеранов АТО», том числе людей, представленных «как снайперы, приехавшие с юго-востока» страны.

«По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИД — и начали угрожать физической расправой», — рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что в здании ООН «бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали». Она охарактеризовала инцидент, который был организован украинской стороной, как часть политики «Киева по запугиванию сотрудников» российского ведомства.

Также, Захарова напомнила, что ранее на украинском сайте «Миротворец» были опубликованы персональные данные сотрудников МИД России, передает ФАН.

Также 9 мая в Киеве украинские радикалы-националисты напали на руководителя представительства Россотрудничества Константина Воробьева . Они облили его зеленкой.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно девятого мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек и облили нечистотами и зеленкой», — сообщил Воробьев.

Дипломат отметил, что националисты следили за ним и знали, когда и где на него напасть. По его словам, на Украине он имеет дипломатический статус. Воробьев заявил, что собирается обратиться в полицию по факту атаки, при этом серьезной реакции правоохранителей, как он сам утверждает, можно не ждать, так как это уже не в первый раз, и виновники до сих пор не наказаны.

Нападавшие являются членами организации С14 («Сич»), заявила пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко. Фотографии происшествия радикалы опубликовали на странице в фейсбуке. В связи с инцидентом на место происшествия выезжал патруль, однако заявление в полицию не поступило.

Отметим, что группировка С14 активно сотрудничает с СБУ и иногда даже получает государственные гранты. Об этом еще в конце 2017 года сообщил ее лидер Евгений Карась . При этом Консорциум по изучению и анализу терроризма при университете штата Мэриленд внес группировку в список террористических организаций. В связи с нападением, Захарова заявил, что это стало очередной попыткой уничтожить общее культурное пространство Украины и России.

«Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить. И используют при этом в том числе и культуру. Для того чтобы выдавить Россию с Украины окончательно нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной — изничтожить полностью общее культурное пространство. Это потребность украинского народа? Конечно, нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей», — сказала Захарова.

Председатель международного комитета Совета ФедерацииКонстантин Косачев назвал «моральным уродством» нападение на главу Россотрудничества.

«Это могли сделать только моральные уроды. И все там, кто сейчас промолчат и сделают вид, что у каждого есть право на самовыражение, будут тем самым становиться такими же. Моральными уродами», — заявил сенатор.

Посольство России на Украине осудило нападение на Воробьева и выразило надежду, что виновные будут наказаны.

«Решительно осуждаем эту циничную акцию взявших на себя за нее ответственность членов одной из экстремистских группировок. Призываем власти провести оперативные следственные действия, привлечь виновных к ответственности и принять все необходимые меры для пресечения бесчинств», — заявили в диппредставительстве.