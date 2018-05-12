Генпрокурор Украины увидел себя среди бойцов дивизии СС

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС «Галичина». Об этом он сообщил во время выступления в Национальном университете «Острожская академия» в Ровенской области.

Просматривая фотоальбом «Дивизия Галичина», Луценко, как он выразился, увидел «свой портрет». «Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС, — цитирует РИА Новости слова генпрокурора Украины. — Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче , возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол».

При этом Луценко считает, что обсуждать историю «Галичины» должны историки.

Дивизия СС «Галичина» появилась на Западной Украине в 1943 году с позволения немецких оккупационных властей. Летом 1944 года красноармейцы разгромили это соединение около города Броды.