Ещё
Генпрокурор Украины увидел себя среди бойцов дивизии СС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокурор Украины увидел себя среди бойцов дивизии СС 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС «Галичина». Об этом он сообщил во время выступления в Национальном университете «Острожская академия» в Ровенской области.
Просматривая фотоальбом «Дивизия Галичина», Луценко, как он выразился, увидел «свой портрет». «Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС, — цитирует РИА Новости слова генпрокурора Украины. — Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол».
При этом Луценко считает, что обсуждать историю «Галичины» должны историки.
Дивизия СС «Галичина» появилась на Западной Украине в 1943 году с позволения немецких оккупационных властей. Летом 1944 года красноармейцы разгромили это соединение около города Броды.
Российская Газета: последние новости
Второй полуфинал "Евровидения"-2018. Список участников и песен Пушков назвал сенсацией "подписание" Порошенко акта о капитуляции В Киеве напали на руководителя Российского центра науки и культуры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подсчитала затраты на Самойлову157
«Россия понимает только силу»295
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру65
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»42
Умер Юрий Киндрат15
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение