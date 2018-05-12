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На юге Украины прошел отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка»
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На юге Украины прошел отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Одесса, 12 мая /Синьхуа/ — В пятницу в Одессе на юге Украины прошел Всеукраинский отборочный этап 17-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди студентов.
Мероприятие было организовано Канцелярией государственной руководящей группы Китая по распространению китайского языка за рубежом /"Ханьбань"/ при участии посольства КНР в Украине и Института Конфуция Южноукраинского национального педагогического университета /ЮНПУ/ им. К. Д. Ушинского.
Отборочный тур состоял из четырех этапов: монолога на тему «Весь мир — одна семья», викторины по страноведению Китая, номера художественной самодеятельности и ответов на вопросы членов жюри.
Все 15 участников состязания, представлявшие Киев, Одессу, Харьков, Львов и Ужгород, продемонстрировали высокий уровень владения китайским языком и глубокие знания в области культуры, истории, литературы и географии Китая. Студентка Института Конфуция ЮНПУ Елизавета Рубан, благодаря своим отличным ораторским способностям, смогла обойти конкурентов и завоевать победу в конкурсе. Теперь девушке предстоит отправиться в Китай для участия в финале.
Второе место поделили Карина Аракелова из Института Конфуция Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Анна Чернева из Института Конфуция ЮНПУ. Они также поедут на финал, но только в качестве зрительниц.
"Мост китайского языка" — это всемирные студенческие соревнования по китайскому языку, ежегодно организуемые «Ханьбань». Они служат платформой для популяризации китайского языка, обмена опытом и межкультурного общения. В Украине отборочные туры конкурса по очереди проводят действующие в стране Институты Конфуция. Последние пять лет украинские студенты показывают отличные результаты в финале соревнований. —0—
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