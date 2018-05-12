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На Украине на полигоне воссоздали планируемый Савченко теракт
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На Украине на полигоне воссоздали планируемый Савченко теракт 

RT на русском 18 минут назад
На Украине специалисты провели на полигоне воссоздание теракта в Верховной раде, который планировали совершить депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Вчера мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что миномёты, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось», — сказал Матиос в эфире радиостанции «Новое время».
Он пояснил, что был смоделирован обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова в Киеве.
«Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений», — отметил военный прокурор.
Ранее стало известно, что СБУ исследует оружие и боеприпасы в деле Савченко и Рубана.
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