На Украине на полигоне воссоздали планируемый Савченко теракт

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

«Вчера мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что миномёты, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось», — сказал Матиос в эфире радиостанции «Новое время».

Он пояснил, что был смоделирован обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова в Киеве.

«Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений», — отметил военный прокурор.