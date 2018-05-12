Ещё
В ЕС потребовали ускорить процесс приватизации госпредприятий на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС потребовали ускорить процесс приватизации госпредприятий на Украине 

RT на русском 12 мая 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава Представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации госпредприятий в стране необходимо ускорить. Об этом он сказал в ходе круглого стола.
Мингарелли напомнил, что Верховная рада Украины ранее приняла закон о приватизации.
«И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить», — приводит его слова УНИАН.
Отмечается, что также он заявил, что сельскохозяйственный сектор Украины имеет огромный потенциал.
«Именно поэтому мы рассматриваем земельную реформу как очень важную», — сказал Мингарелли.
Ранее глава представительства ЕС на Украине заявил, что у Киева пока нет перспективы членства в Евросоюзе.
RT на русском: последние новости
СМИ: Оргкомитет ЯМЭФ намерен пригласить украинских делегатов на мероприятие в 2019 году Украинские студенты прошли практику в Крыму без согласования с СБУ На Украине заявили о задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту339
«Искали повод для наступления»: ВСУ понесли потери в Горловке221
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП59
«У Москвы есть ответ США»110
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской15
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
01:14
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП
Шоу-бизнес
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
03:16
«Не обязательно быть 90-60-90». В Сети порадовались победе Нетты
Шоу-бизнес
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
02:14
Выходец из Чечни устроил резню в Париже
Происшествия В мире
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение