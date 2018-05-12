В ЕС потребовали ускорить процесс приватизации госпредприятий на Украине

Глава Представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации госпредприятий в стране необходимо ускорить. Об этом он сказал в ходе круглого стола.

«И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить», — приводит его слова УНИАН

Отмечается, что также он заявил, что сельскохозяйственный сектор Украины имеет огромный потенциал.

«Именно поэтому мы рассматриваем земельную реформу как очень важную», — сказал Мингарелли.

Ранее глава представительства ЕС на Украине заявил, что у Киева пока нет перспективы членства в Евросоюзе.