Киев, 11 мая /Синьхуа/ — Украина ведет переговоры об отмене визового режима с четырьмя странами Латинской Америки. Об этом сегодня в Киеве заявил начальник отдела консульско-правовых вопросов МИД Украины Сергей Миняйло.
По его словам, в скором времени соглашения о введении безвизового обмена могут быть подписаны с Уругваем, Перу, Колумбией и Мексикой.
С. Миняйло также сообщил, что в настоящий момент украинцы могут посещать без оформления визы 85 стран мира.
В 2017 году за рубежом побывало 26,4 млн граждан Украины, что на 6,9 проц больше, чем годом ранее. При этом въездной турпоток в страну вырос на 6,8 проц — до 14,2 млн человек. —0—