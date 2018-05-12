Украина ведет переговоры о безвизовом обмене с четырьмя латиноамериканскими странами — МИД

Киев, 11 мая / Синьхуа / — Украина ведет переговоры об отмене визового режима с четырьмя странами Латинской Америки. Об этом сегодня в Киеве заявил начальник отдела консульско-правовых вопросов МИД Украины Сергей Миняйло.

Перу, Колумбией и Мексикой. По его словам, в скором времени соглашения о введении безвизового обмена могут быть подписаны с Уругваем

С. Миняйло также сообщил, что в настоящий момент украинцы могут посещать без оформления визы 85 стран мира.

В 2017 году за рубежом побывало 26,4 млн граждан Украины, что на 6,9 проц больше, чем годом ранее. При этом въездной турпоток в страну вырос на 6,8 проц — до 14,2 млн человек. —0—