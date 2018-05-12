Ещё
Киев потратил 870 тыс. евро на подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев потратил 870 тыс. евро на подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА — СМИ 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Киев, 11 мая /Синьхуа/ — На подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018 годов, который состоится 26 мая, Киев потратил 870 тыс. евро. Об этом сообщили сегодня местные СМИ.
Основная часть средств была направлена на обеспечение безопасности. Перед НСК «Олимпийский», где пройдет финальный матч между испанским "Реалом" и английским «Ливерпулем», установят несколько колец безопасности с металлоискателями и заградительными сооружениями, служащими для предотвращения терактов с использованием автомобилей. Кроме того, столицу Украины украсили символикой предстоящего спортивного события.
В сентябре 2016 года УЕФА принял решение о проведении финала Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве. По прогнозам организаторов, в рамках этого мероприятия город посетят более 60 тыс. иностранных туристов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Украина проведет конкурс на аренду земли под строительство солнечной электростанции вблизи Чернобыльской станции Смена формата силовой операции в Донбассе не отразилась на Минских переговорах -- Л. Кучма Украина ведет переговоры о безвизовом обмене с четырьмя латиноамериканскими странами -- МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Киндрат3
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ527
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»506
Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки117
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1395
Видео
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение