Киев потратил 870 тыс. евро на подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА — СМИ

Киев, 11 мая / Синьхуа / — На подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018 годов, который состоится 26 мая, Киев потратил 870 тыс. евро. Об этом сообщили сегодня местные СМИ.

Основная часть средств была направлена на обеспечение безопасности. Перед НСК «Олимпийский», где пройдет финальный матч между испанским "Реалом" и английским «Ливерпулем», установят несколько колец безопасности с металлоискателями и заградительными сооружениями, служащими для предотвращения терактов с использованием автомобилей. Кроме того, столицу Украины украсили символикой предстоящего спортивного события.

В сентябре 2016 года УЕФА принял решение о проведении финала Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве. По прогнозам организаторов, в рамках этого мероприятия город посетят более 60 тыс. иностранных туристов. —0—