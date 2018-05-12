Ещё
Президенты Украины и Словении обсудили межгосударственное сотрудничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президенты Украины и Словении обсудили межгосударственное сотрудничество 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Киев, 11 мая /Синьхуа/ — Сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился в Киеве со своим словенским коллегой Борутом Пахором, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
П. Порошенко отметил, что за последние годы интенсивность контактов между Украиной и Словенией достигла «беспрецедентно высокого» уровня. Киев и Любляна также прикладывают значительные усилия для претворения в жизнь декларации о взаимном сотрудничестве, подписанной в 2016 году. По словам П. Порошенко, особых успехов Украине и Словении удалось достичь в экономическом взаимодействии. Словенский бизнес активно инвестирует в Украину, выигрывая тендеры муниципалитетов и субъектов местного самоуправления. Вдобавок открытие зоны свободной торговли с ЕС привело к росту товарооборота между Украиной и Словенией.
Б. Пахор, со своей стороны, заявил, что Словения приветствует евроинтеграционные устремления Украины. Он также выразил уверенность, что две страны продолжат наращивать взаимодействие в различных отраслях.
По результатам переговоров Украина и Словения подписали меморандумы о взаимопонимании по углублению экономического сотрудничества и техническому взаимодействию в области геодезии.
Б. Пахор прибыл в Киев ранее сегодня с однодневным официальным визитом. Это его первый приезд в Украину после переизбрания президентом Словении в ноябре 2017 года.
—0—
ИА Синьхуа: последние новости
Украина проведет конкурс на аренду земли под строительство солнечной электростанции вблизи Чернобыльской станции Смена формата силовой операции в Донбассе не отразилась на Минских переговорах -- Л. Кучма Украина ведет переговоры о безвизовом обмене с четырьмя латиноамериканскими странами -- МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Киндрат4
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ540
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»507
Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки117
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1397
Видео
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение