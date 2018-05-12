Президенты Украины и Словении обсудили межгосударственное сотрудничество

Киев, 11 мая / Синьхуа / — Сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился в Киеве со своим словенским коллегой Борутом Пахором, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

П. Порошенко отметил, что за последние годы интенсивность контактов между Украиной и Словенией достигла «беспрецедентно высокого» уровня. Киев и Любляна также прикладывают значительные усилия для претворения в жизнь декларации о взаимном сотрудничестве, подписанной в 2016 году. По словам П. Порошенко, особых успехов Украине и Словении удалось достичь в экономическом взаимодействии. Словенский бизнес активно инвестирует в Украину, выигрывая тендеры муниципалитетов и субъектов местного самоуправления. Вдобавок открытие зоны свободной торговли с ЕС привело к росту товарооборота между Украиной и Словенией.

Б. Пахор, со своей стороны, заявил, что Словения приветствует евроинтеграционные устремления Украины. Он также выразил уверенность, что две страны продолжат наращивать взаимодействие в различных отраслях.

По результатам переговоров Украина и Словения подписали меморандумы о взаимопонимании по углублению экономического сотрудничества и техническому взаимодействию в области геодезии.

Б. Пахор прибыл в Киев ранее сегодня с однодневным официальным визитом. Это его первый приезд в Украину после переизбрания президентом Словении в ноябре 2017 года.

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