Ещё
США обвинили Россию в разжигании насилия в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обвинили Россию в разжигании насилия в Донбассе 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Хизер Нойерт — представитель Госдепа США — обвинила Россию в «разжигании насилия» в Донбассе.
Кроме того, она призвала Москву «прекратить попытки дестабилизировать Украину», передаёт агентство «Интерфакс».
Так представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на поставку грузов с гуманитарной помощью из России в Донбасс, произведенную на этой неделе МЧС РФ.
По её мнению, эта гуманитарная помощь является незаконной.
«В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной, — подчеркнула Нойерт. — Отправка груза вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы российских сил в регионе».
Напомним, 7 мая автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарным грузом для жителей Донбасса прибыла в пункты разгрузки. В составе колонны было более 400 тонн гуманитарного груза. Согласно информации МЧС, это детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.
При этом в пресс-службе ведомства отметили, что автомобили колонны пересекли границу, пройдя все необходимые таможенные процедуры.
Донбасс, последние новости: Клинцевич: деоккупация Донбасса — попытка втянуть Россию в войну с Украиной
Свободная пресса: последние новости
Украина зайдет в Ялту с тайного входа Клинцевич: деоккупация Донбасса – попытка втянуть Россию в войну с Украиной В Киеве на шествии «Бессмертного полка» пронесли фотографии героев компьютерной игры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Киндрат4
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ540
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»507
Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки117
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1397
Видео
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение