США обвинили Россию в разжигании насилия в Донбассе

Так представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на поставку грузов с гуманитарной помощью из России в Донбасс, произведенную на этой неделе МЧС РФ

По её мнению, эта гуманитарная помощь является незаконной.

«В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной, — подчеркнула Нойерт. — Отправка груза вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы российских сил в регионе».

Напомним, 7 мая автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарным грузом для жителей Донбасса прибыла в пункты разгрузки. В составе колонны было более 400 тонн гуманитарного груза. Согласно информации МЧС, это детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что автомобили колонны пересекли границу, пройдя все необходимые таможенные процедуры.

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