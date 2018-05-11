Украинские сечевые стрельцы: за кого воевали националисты Первой мировой

В период Первой мировой войны на западе Украины были сформированы добровольческие отряды, собиравшиеся воевать с Россией . Однако ангажированный Австро-Венгрией Легион украинских сечевых стрельцов распался вместе с гибелью самой империи.

На волне национализма

На рубеже XIX–XX столетий власти Австро-Венгрии активизировали на окраинах своей империи поддержку националистических украинских группировок для противостояния росту российского влияния. Те в долгу не остались. После начала Первой мировой войны 2 августа 1914 года три украинские партии Галиции (куда входили как социалисты, так и радикалы) объединяются в Главную Украинскую раду , на основе которой в скором времени возникают боевые добровольческие организации. 6 августа 1914 года украинские националисты выступили с манифестом, в котором провозгласили готовность народа к борьбе на стороне центральных держав и призвали молодежь встать под знамена Украинского добровольческого легиона. Со всех концов Галиции на этот призыв стали откликаться люди самого разного возраста. Через уездные центры — Стрый, Тернополь , Станислав, Перемышль, Дрогобыч — добровольцы съезжались во Львов , где и началось формирование Легиона украинских сечевых стрельцов. Уже к концу августа 1914 года собрались около 28 тысяч желающих противостоять российскому империализму. Впрочем, на войну отправились только 2500 наиболее подготовленных добровольцев. Однако и это количество оказалось проблематично вооружить. На весь легион удалось насобирать только 1000 устаревших однозарядных винтовок, снятых с вооружения австрийской армии еще в 1888 году. На этом проблемы не закончились. Украинские сечевики были практически лишены финансирования и опытных армейских инструкторов. Более того, австрийские власти все еще опасались создания отдельного украинского воинского формирования. И все-таки финансовые проблемы отчасти удалось решить, но для этого деньги на оснащение и вооружение легиона по крупицам пришлось собирать со всей Галиции. Следует отметить, что подобные легионы для ведения боевых действий в тылу врага создавались еще до войны поляками и албанцами, однако, не получив всенародной поддержки, они быстро были расформированы.

Как запорожцы

Для полноценного функционирования Легиона украинских сечевых стрельцов его руководству пришлось давать присягу австрийскому правительству. Только тогда стрельцы смогли получить новые винтовки системы Маузера, а также обмундирование и обувь. 3 сентября 1914 года сечевики присягнули Австро-Венгрии, и только затем — Украине, за свободу которой они поклялись отдать свои жизни. Уже само слово «сечь» в названии украинского боевого товарищества должно было вызывать ассоциации с организацией запорожского казачества. Во главе каждой Сечи стоял кошевой атаман, были там хорунжий, есаул, писарь и скарбник. Сечи, располагавшиеся в многолюдных селах, подразделялись на курени, которые состояли из нескольких сотен (рот). Сотни, в свою очередь, дробились на четы (взводы). Самой мелкой боевой единицей были рои, состоящие из 10-15 человек. Для смотров и парадов каждый сечевик обязан был носить широкие казацкие шаровары, малиновую ленту через плечо и гуцульский топорик. Любопытно, что в Легионе украинских сечевых стрельцов на офицерских должностях встречались женщины, что для армии было событие из ряда вон выходящее. Киевский историк Сергей Щеглов считает, что именно украинская Сечь являлась прототипом нацистских кружков и полувоенных отрядов Гитлера СА, СД, СС. Не случайно Гитлер, как и идеологи Легиона сечевых стрельцов, был родом из одной страны — Австрии . По мнению Щеглова, технология эта проста: собрать недовольных, внушить им великую идею и через совместные ритуалы, парады и празднества приучить к дисциплине и послушанию.

На войне

Австро-венгерское командование изначально собиралось использовать сечевых стрельцов для подрывной и диверсионной деятельности в тылу русской армии, но все же оно решило не пускать на самотек украинских националистов и преобразовало легион в обычную армейскую часть. В сентябре 1914 года в столкновении с Кубанской казачьей дивизией в районе карпатского села Верецке-Вышнев сечевики прошли первое боевой крещение. Впрочем, дело ограничилось незначительными стычками передовых отрядов противников. Зимой 1914-1915 годов сотни украинских стрельцов в составе 130-й бригады 55-й пехотной дивизии армии Австро-Венгрии обороняли в Карпатах важнейшие стратегические маршруты. Здесь на них, в первую очередь, была возложена разведывательная и охранная служба. Период зимних боестолкновений дорого обошелся сечевикам: убитыми, раненными и обмороженными они потеряли две трети первоначального состава легиона. Самое масштабное противостояние легиона УСС и регулярной российской армии происходило в период с 29 апреля по 4 мая 1915 года в боях за гору Маковка. Это знаменательное для идеологов современной Украины событие в представлении военных историков было вспомогательной операцией местного значения, в ходе которой части русской армии пытались вернуть ранее утраченные высоты. Пополненному подразделению сечевых стрельцов, обосновавшихся в районе Маковки с марта 1915 года, противостояла 2-я бригада 78-й дивизии русской армии, полки которой были серьезно обескровлены в предыдущих сражениях. Первый штурм высоты русские войска предприняли 29 апреля, однако были отброшены назад. 30 апреля начался второй штурм Маковки, и на исходе 1 мая, несмотря на потери, русским отрядам удалось закрепиться на высоте. Однако австро-венгерское командование очень быстро перебросило резерв, который заставил русские части снова отступить. Собственно, эта контратака, в которой принимали участие сечевые стрельцы, и стала предметом гордости для украинской историографии. «Сечевики опрокинули превосходящие силы русских, уже, было, взявших вершину горы, сбили их с позиций и отогнали за реку Головчанку», — сказано в современной «Энциклопедии истории Украины». На этом, по украинской версии, сражение заканчивается. Не хотят историки Незалежной рассказывать, что 3 мая 1915 года обескровленные части 78-й русской дивизии в результате третьего штурма все-таки овладели горой Маковка и выполнили поставленную задачу. Некоторые украинские деятели упоминают об этом факте, однако добавляют, что в поражении виноваты венгерские части, а сечевики к тому времени были переведены в резерв.

История продолжается