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«Радио Свобода» назвала советского разведчика причиной ссор между УПА и нацистами
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«Радио Свобода» назвала советского разведчика причиной ссор между УПА и нацистами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Журналист Анатолий Шарий обратил внимание на то, что украинская редакция американского «Радио Свобода» обвинила геройски погибшего советского разведчика Павла Кузнецова в «стравливании» нацистов с партизанами УПА.
«Радио Свобода» сообщили, что разведчик Кузнецов, мразота такая, убивал офицеров вермахта и сталкивал нацистов с партизанами УПА. Какая же сволочь. Ссорил их, понимаешь. Наверное, на «Радио Свобода» не слышали правдивые рассказы Порошенко о том, как УПА сражалась с нацистами», — написал Шарий в своем Facebook.
Племянница советского разведчика Николая Кузнецова попросила администрацию Львова эксгумировать его останки с целью перезахоронить их на Родине, в селе Зырянка Свердловской области. Сейчас могила разведчика находится на Холме Славы во Львове.
Кузнецов погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. Там разведгруппа Кузнецова встретилась с неизвестными им военнослужащими, как оказалось — бойцами УПА. По одним данным, Кузнецов погиб в перестрелке, по другим — подорвал себя гранатой.
В 2015 году Порошенко заявлял, что Украинская повстанческая армия внесла огромный вклад в войну с гитлеровцами, «открыв внутри Украины второй фронт борьбы» с оккупантами.
Украинская повстанческая армия (УПА) — вооруженное крыло ОУН (б). Действовала с весны 1943 года на территориях, входивших в состав Генерал-губернаторства, рейхскомиссариата Украина и румынской Транснистирии (Заднестровья).
В ноябре 1939 около 400 украинских националистов начали обучение в лагерях абвера в Закопане, Комарне, Кирхендорфе и Гакештейне. После нападения 22 июня 1941 года фашистской Германии на СССР ОУН (б) начала на временно оккупированных вермахтом территориях Украинской ССР и Белорусской ССР формирование отрядов украинской милиции. За девять месяцев пребывания на временно оккупированной территории Белорусской ССР, по собственным данным, «Украинский легион» уничтожил более 2000 советских партизан.
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