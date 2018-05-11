«Радио Свобода» назвала советского разведчика причиной ссор между УПА и нацистами

«Радио Свобода» сообщили, что разведчик Кузнецов, мразота такая, убивал офицеров вермахта и сталкивал нацистов с партизанами УПА. Какая же сволочь. Ссорил их, понимаешь. Наверное, на «Радио Свобода» не слышали правдивые рассказы Порошенко о том, как УПА сражалась с нацистами», — написал Шарий в своем Facebook.

Племянница советского разведчика Николая Кузнецова попросила администрацию Львова эксгумировать его останки с целью перезахоронить их на Родине, в селе Зырянка Свердловской области . Сейчас могила разведчика находится на Холме Славы во Львове.

Кузнецов погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. Там разведгруппа Кузнецова встретилась с неизвестными им военнослужащими, как оказалось — бойцами УПА. По одним данным, Кузнецов погиб в перестрелке, по другим — подорвал себя гранатой.

В 2015 году Порошенко заявлял, что Украинская повстанческая армия внесла огромный вклад в войну с гитлеровцами, «открыв внутри Украины второй фронт борьбы» с оккупантами.

Украинская повстанческая армия (УПА) — вооруженное крыло ОУН (б). Действовала с весны 1943 года на территориях, входивших в состав Генерал-губернаторства, рейхскомиссариата Украина и румынской Транснистирии (Заднестровья).