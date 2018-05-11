Вороватая Украина разучилась тратить деньги

Украинские власти не смогли использовать половину средств, выделенных им в рамках международной экономической помощи. Из отправленных Киеву МВФ и другими структурами 29 млрд долларов 15 млрд остались невостребованными, пишет Bloomberg

Причина этого кроется в грядущих президентских и парламентских выборах, которые должны состояться в следующем году, отмечает агентство. Деньги Украине направлялись на определённые цели, прежде всего, на реформы различных отраслей народного хозяйства. Вначале власти страны стремились проводить преобразования и смогли добиться некоторого восстановления экономики. Но по мере приближения даты выборов, энтузиазм руководителей государства стал иссякать.

Среди требований МВФ повышение тарифов на газ для индивидуальных хозяйств. Это позволит пополнить государственный бюджет, но одновременно вызовет недовольство немалого числа избирателей, отмечает Bloomberg.

Сложно украинским властям решиться и на создание Антикоррупционного суда, чего также требует МВФ. Тяжело убедить законодателей голосовать за такой суд в стране, занимающей по данным Transparency International, 130-е место в рейтинге коррупции.

«Украине нужна любая финансовая помощь, которую она может получить. Восстановление экономики дало украинским лидерам передышку, чтобы притормозить непопулярные реформы и сосредоточиться на выборах в 2019 году, а не на постоянных усилиях по сбалансированию экономики и искоренению влияния олигархов», — приводит агентство слова главного экономиста по России и СНГ в IHS Markit в Лондоне Лилиты Геворкян.

Нежелание украинских властей проводить структурные изменения делают нереализуемыми различные планы помощи стране. В частности, Литва недавно предлагала свой «план Маршалла» для Киева, предполагающий выделение около 50 млрд долларов. Но если даже отправленные средства остаются неиспользованными, то нет смысла думать о дополнительных мерах поддержки, заключает Bloomberg.

Никита Масленников , руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития:

МВФ выдаёт деньги при условии проведения реформ. И мы не раз видели, как фонд затягивал отправление очередного транша, ведь большого прогресса в проведении реформ на Украине нет. Давать деньги Киеву становится просто незачем. К тому же в последнее время в украинском правительстве усилилась критика предлагаемых МВФ мер по борьбе с коррупцией, что, конечно, не прибавляет у международных кредиторов оптимизма. Позиция фонда в целом останется неизменной: нет реформ — нет денег.

Для МВФ важны даже не столько социально-экономические преобразования, сколько наведение порядка в плане борьбы с коррупцией. Но украинским властям сложно бороться со злоупотреблениями чиновников в силу объективных причин. У Киева нет для этого политической воли, а возможно и желания, так как это может поссорить власти и элиты между собой.

Не хочется умалять определённых успехов Украины. Всё-таки стране удалось выйти из рецессии, добиться пусть небольшого, но экономического роста. Но этого явно недостаточно для МВФ.

С другой стороны, Украина какие-то деньги всё равно получит. И это связано как раз с предстоящими на Украине выборами. Дело в том, что не сумев решить внутренние социально-экономические проблемы, у власти появляется большой соблазн эксплуатировать внешнюю повестку. Наверное, Киев продолжит создавать образ внешнего врага, который мешает развиваться стране. Руководители Украины могут даже пойти на обострение обстановки в Донбассе.

И получается, что МВФ и другие международные кредиторы стоят перед нелегким выбором: либо выделить Киеву какие-то средства, или рисковать спровоцировать власти государства на какие-нибудь размашистые шаги. Но дестабилизация минского переговорного процесса, который и так идёт с трудом, никому не выгодна.

Вообще, мировая экономика перегружена конфликтами. Есть опасность торговой войны между США Китаем , введения дополнительных взаимных пошлин Соединёнными Штатами и Евросоюзом , по-прежнему нестабильным остаётся Ближний Восток, встаёт вопрос санкций для Ирана . Конечно, Украина не занимает первую строчку в списке мировых проблем. Но зачем обострять ситуацию? И Киев будет использовать эти опасения международного сообщества.

На мой взгляд, мы увидим повторение ситуации предыдущих лет. МВФ будет требовать проводить реформы, но при этом будет опасаться спровоцировать Киев на активные действия в Донбассе. Поэтому Украину полностью не бросят, какие-то средства ей выделят.