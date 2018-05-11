Видеоопрос в Москве: Порошенко не заслужил поздравления Путина с 9 Мая

Корреспондент издания Ukraian.ru спросил жителей и гостей Москвы , правильно ли поступил президент РФ Владимир Путин, что обратился только к украинцам, но не направил телеграмму своему коллеге Петру Порошенко

«Это человека, который поддержал фашизм и национализм. Как поздравлять его с тем, против чего боролся народ и за что наш народ проливал кровь. Мы считаем, что Путин поступил правильно. Поздравляем всех, потому что тоже пережили», — сказали две пожилые женщины.

Многие также считают, что нет смысла поздравлять Порошенко, если он не празднует День Победы над фашистскими захватчиками и пытается официально запретить 9 Мая, подменив его Днём памяти и примирения на западный манер. Некоторые опрошенные сказали, что украинскому лидеру всё равно, направит ли ему Путин телеграмму. Тем не менее, одна девушка уверена, что президент России должен был поступить иначе, поскольку Порошенко пришёл к власти по итогам выборов, значит, нужно уважать мнение украинцев.

Женщина, которая родилась и до 7 лет жила на Украине, рассказала, что все её родственники живут в Кривом Роге и придерживаются националистических взглядов, но при этом говорят по-русски. Её двоюродная сестра, приехавшая оттуда погостить в Москву, боялась выйти на Красную площадь, опасаясь каких-либо провокаций, о которых говорят украинские политики.