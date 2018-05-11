Жители Мариуполя назвали лучшего президента Украины

Корреспондент местного издания «0629» спросили прохожих, кто из пяти политиков внёс наибольший вклад в развитие Украины . Многие участники опроса разного возраста сделали выбор в пользу второго президента Леонида Кучмы , поскольку во время его правления активно развивались национальная экономика и индустрия.

«Начали с колен вставать, жизнь налаживалась», — сказал мужчина.

Несколько человек назвали первого главу государства Леонида Кравчука , которому предстояло осуществить переход от социалистической республики к независимой Украине.

Женщина старшего поколения поддержала Виктора Януковича , смещённого с президентского кресла в результате госпереворота: «Не было такого повышения цен, хоть по чуть-чуть, но добавлял пенсии, поэтому жилось лучше, чем сейчас».

Про его предшественника Виктора Ющенко не вспомнил никто.

Один мужчина отметил, что при действующем руководителе Петре Порошенко про Украину больше узнали в мире, хотя не совсем в том контексте, в каком хотелось бы.

Впрочем, многие заявили, что в стране ещё не было эффективного лидера. Один из респондентов объяснил, что, несмотря на смену персоналий, олигархическая система управления страной не изменилась, в том числе после акций протестов на Майдане 2013-2014 годов.