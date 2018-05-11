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Жители Мариуполя назвали лучшего президента Украины
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Жители Мариуполя назвали лучшего президента Украины 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Корреспондент местного издания «0629» спросили прохожих, кто из пяти политиков внёс наибольший вклад в развитие Украины. Многие участники опроса разного возраста сделали выбор в пользу второго президента Леонида Кучмы, поскольку во время его правления активно развивались национальная экономика и индустрия.
«Начали с колен вставать, жизнь налаживалась», — сказал мужчина.
Несколько человек назвали первого главу государства Леонида Кравчука, которому предстояло осуществить переход от социалистической республики к независимой Украине.
Женщина старшего поколения поддержала Виктора Януковича, смещённого с президентского кресла в результате госпереворота: «Не было такого повышения цен, хоть по чуть-чуть, но добавлял пенсии, поэтому жилось лучше, чем сейчас».
Про его предшественника Виктора Ющенко не вспомнил никто.
Один мужчина отметил, что при действующем руководителе Петре Порошенко про Украину больше узнали в мире, хотя не совсем в том контексте, в каком хотелось бы.
Впрочем, многие заявили, что в стране ещё не было эффективного лидера. Один из респондентов объяснил, что, несмотря на смену персоналий, олигархическая система управления страной не изменилась, в том числе после акций протестов на Майдане 2013-2014 годов.
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