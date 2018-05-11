В Приморье тысячная бывшая иностранка приняла Присягу гражданина РФ 

Она из Украины.
[See image gallery at prim.news]
Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю организованы мероприятия по принятию иностранными гражданами Присяги гражданина Российской Федерации.
В торжественной обстановке на фоне государственных символов Российской Федерации граждане клянутся соблюдать Конституцию и законодательство страны, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость государства, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.
Так, в Приморье принесла Присягу бывшая гражданка Украины Алина Алисименко. Девушка стала тысячным гражданином, добровольно и осознано принявшим гражданство Российской Федерации в Приморском крае.
Алина прибыла в Приморье для постоянного проживания из Сумской области Украины в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В качестве территории вселения она выбрала город Находку, где в настоящее время работает в сфере медицинских услуг.
Сотрудники полиции поздравили Алину с приобретением статуса гражданина Российской Федерации.
В полиции подчеркнули, что с 1 сентября 2017 года принятие Присяги — обязательное условие получения гражданства Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.