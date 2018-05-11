Ещё
В Приморье тысячная бывшая иностранка приняла Присягу гражданина РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье тысячная бывшая иностранка приняла Присягу гражданина РФ 

Prim.News 1 час назад
Она из Украины.
[See image gallery at prim.news]
Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю организованы мероприятия по принятию иностранными гражданами Присяги гражданина Российской Федерации.
В торжественной обстановке на фоне государственных символов Российской Федерации граждане клянутся соблюдать Конституцию и законодательство страны, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость государства, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.
Так, в Приморье принесла Присягу бывшая гражданка Украины Алина Алисименко. Девушка стала тысячным гражданином, добровольно и осознано принявшим гражданство Российской Федерации в Приморском крае.
Алина прибыла в Приморье для постоянного проживания из Сумской области Украины в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В качестве территории вселения она выбрала город Находку, где в настоящее время работает в сфере медицинских услуг.
Сотрудники полиции поздравили Алину с приобретением статуса гражданина Российской Федерации.
В полиции подчеркнули, что с 1 сентября 2017 года принятие Присяги — обязательное условие получения гражданства Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Prim.News: последние новости
В Сирии разбился вертолёт Ка-52, произведённый в Приморье Руководителям группы компаний «Сумма» братьям Магомедовым предъявили обвинение ДВФУ отметит 100-летие инженерного образования на Дальнем Востоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Мария Шверубович26
Сажать в России будут по новой статье305
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1090
Военный выпал из поезда и потерял секретные документы74
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»465
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение