Российских участников Crypto.games не пустили на Украину

Российских участников конференции Crypto.games, посвященной использованию криптовалют и блокчейна в играх, не пустили на территорию Украины . Об этом в Facebоok сообщил один из участников конференции, основатель проектов «Канобу» и RAWG Гаджи Махтиев

«Промурыжить людей 5 часов и выдать отказ за недостаточностью документов. Ни стакана воды ни куска хлеба», — написал Махтиев и пообещал больше не ездить в Киев.

Всего на территорию Украины не смогли попасть 10 участников конференции. Пограничники в аэропорту Борисполь мотивировали отказ недостатком документов на въезд. У всех россиян имелись приглашения от организаторов мероприятия и обратные билеты на самолет.

По словам Махтиева, накануне с тем же набором документов сумели въехать двое его коллег, также прибывших на конференцию.