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Российских участников Crypto.games не пустили на Украину
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Российских участников Crypto.games не пустили на Украину 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Российских участников конференции Crypto.games, посвященной использованию криптовалют и блокчейна в играх, не пустили на территорию Украины. Об этом в Facebоok сообщил один из участников конференции, основатель проектов «Канобу» и RAWG Гаджи Махтиев.
«Промурыжить людей 5 часов и выдать отказ за недостаточностью документов. Ни стакана воды ни куска хлеба», — написал Махтиев и пообещал больше не ездить в Киев.
Всего на территорию Украины не смогли попасть 10 участников конференции. Пограничники в аэропорту Борисполь мотивировали отказ недостатком документов на въезд. У всех россиян имелись приглашения от организаторов мероприятия и обратные билеты на самолет.
По словам Махтиева, накануне с тем же набором документов сумели въехать двое его коллег, также прибывших на конференцию.
Как передает «Канобу», на трудности с пересечением границы накануне пожаловался основатель Nival Сергей Орловский. Он обратился к организаторам подобных мероприятий проводить их в другом месте.
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