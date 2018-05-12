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Генпрокурор Украины назвал условие победы над коррупцией
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Генпрокурор Украины назвал условие победы над коррупцией 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что победить коррупцию в стране можно, если посадить «большую рыбу». Об этом он сказал, выступая в Национальном университете «Острожская академия», передает "Укринформ".
По словам Луценко, в 2017 году суды вынесли 1,7 тыс. приговоров по коррупционным делам.
"Мы добились в судах 1700 приговоров коррупционерам. Это втрое больше, чем в любой другой год независимости Украины", — сказал глава генпрокуратуры.
Он подчеркнул, что такие приговоры «меняют страну», но их недостаточно. Луценко уверен, что для победы над коррупцией должна «сесть большая рыба». При этом он не стал уточнять, о ком именно может идти речь.
Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда в стране появится антикоррупционный суд.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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