Генпрокурор Украины назвал условие победы над коррупцией

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что победить коррупцию в стране можно, если посадить «большую рыбу». Об этом он сказал, выступая в Национальном университете «Острожская академия», передает "Укринформ"

По словам Луценко, в 2017 году суды вынесли 1,7 тыс. приговоров по коррупционным делам.

"Мы добились в судах 1700 приговоров коррупционерам. Это втрое больше, чем в любой другой год независимости Украины", — сказал глава генпрокуратуры

Он подчеркнул, что такие приговоры «меняют страну», но их недостаточно. Луценко уверен, что для победы над коррупцией должна «сесть большая рыба». При этом он не стал уточнять, о ком именно может идти речь.