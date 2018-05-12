Россиян не пустили на киевскую конференцию по разработке игр

11 мая в Киеве прошла конференция Crypto Games, где обсуждали применение в разработки компьютерных игр криптовалют и технологию блокчейна. В мероприятии участвовали граждане различных стран, в том числе России . Ряд ее представителей были задержаны на паспортном контроле аэропорта Борисполя

Один из организаторов Crypto Games Евгений Лавриненко подтвердил TJournal, что изначально были задержаны 7 россиян. Среди них был Гаджи Махтиев — основатель Канобу и сервиса RAWG. Ему не дали попасть на Украину , хотя Гаджи имел при себе приглашение на конференцию, обратный билет и «штамп годичной давности». Об этом он написал в посте на Facebook, который позже удалил.

К счастью, Евгений Лавриненко добился, чтобы пять задержанных попали на Crypto Games. Но двух не пустили на территорию Украины — им пришлось лететь обратно. Организатор рассказал все тому же TJournal, что пограничники пропустили 20 других россиян.

Сайт указывает, что изначально россиянам отказали во въезде из-за того, что они не смогли подтвердить цель визита. «По мнению погранслужбы, у них оказалось недостаточно документов для обоснования въезда», — сообщает TJournal. Другой Интернет-ресурс — украинский Zaborona — связался с Олегом Слободяном — главой пресс-отдела Пограничной службы Украины. Тот объяснил журналистам: «Указанным гражданам РФ [было] отказано в пересечении границы из соображений безопасности»

Один из очевидцев проишествия, Самат Галимов, сотрудник сервиса Гаджи Махтиева, рассказал, что россиян продержали в аэропорту Борисполя 12 часов.