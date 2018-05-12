Ещё
Россиян не пустили на киевскую конференцию по разработке игр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян не пустили на киевскую конференцию по разработке игр 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
11 мая в Киеве прошла конференция Crypto Games, где обсуждали применение в разработки компьютерных игр криптовалют и технологию блокчейна. В мероприятии участвовали граждане различных стран, в том числе России. Ряд ее представителей были задержаны на паспортном контроле аэропорта Борисполя.
Один из организаторов Crypto Games Евгений Лавриненко подтвердил TJournal, что изначально были задержаны 7 россиян. Среди них был Гаджи Махтиев — основатель Канобу и сервиса RAWG. Ему не дали попасть на Украину, хотя Гаджи имел при себе приглашение на конференцию, обратный билет и «штамп годичной давности». Об этом он написал в посте на Facebook, который позже удалил.
К счастью, Евгений Лавриненко добился, чтобы пять задержанных попали на Crypto Games. Но двух не пустили на территорию Украины — им пришлось лететь обратно. Организатор рассказал все тому же TJournal, что пограничники пропустили 20 других россиян.
Сайт указывает, что изначально россиянам отказали во въезде из-за того, что они не смогли подтвердить цель визита. «По мнению погранслужбы, у них оказалось недостаточно документов для обоснования въезда», — сообщает TJournal. Другой Интернет-ресурс — украинский Zaborona — связался с Олегом Слободяном — главой пресс-отдела Пограничной службы Украины. Тот объяснил журналистам: «Указанным гражданам РФ [было] отказано в пересечении границы из соображений безопасности»
Один из очевидцев проишествия, Самат Галимов, сотрудник сервиса Гаджи Махтиева, рассказал, что россиян продержали в аэропорту Борисполя 12 часов.
GameGuru: последние новости
Роскомнадзор разблокировал Fortnite Stories: The Path of Destinies стала ненадолго бесплатной 16:00 МСК — И упасть опаленным звездой по имени Солнце
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой849
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову332
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову205
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории105
Алина Кабаева отмечает юбилей115
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение