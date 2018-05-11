Руслан Бортник: Многие посты в украинской власти занимают сторонники праворадикальных идей

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты мониторинга эфира телеканала «Интер» за 9 мая и назначила ему внеплановую проверку, после которой примет соответствующее решение.

Как сообщила пресс-служба Набсовета, к ним поступили многочисленные письма, в частности, обращение Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины , жалобы граждан, а также заявление одной из политических партий, в которых говорится о том, что содержание передачи телеканала «Интер», а именно трансляция концерта «Победа. Одна на всех», якобы унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства.

«Национальный совет проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение», — сказано в сообщении.

Перед концертом в СМИ были обнародованы отрывки концерта на «Интере». В ролике ведущие напоминали, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».

Радикалы после этого устроили пикетирование офиса «Интера». Они требовали не пускать в эфир «пропагандистский контент», но телеканал не снял концерт с эфира. После этого неонацисты попытались поджечь здание телеканала, однако попытка не увенчалась успехом. В то же время никаких санкций к нападавшим правоохранители не применили.

Почему украинская власть постоянно покрывает преступления неонацистом и чем это для нее может закончиться, в интервью изданию Ukrainа.ru рассказал политолог Руслан Бортник.

— Это еще один пример зависимости украинских органов власти от правонастроенной части общества и политикума. Набсовет под давлением этой части общества, под давлением организаций, правых был вынужден как-то реагировать, чтобы самому не быть обвиненным в потаканию вот этой (антифашистской — ред.) точки зрения. Поэтому он просто таким образом переносит проблему уже на работу выездной комиссии. Другого выбора у Набсовета не было — из-за роли правых в украинском обществе.

— Как вы считаете, насколько далеко может зайти украинская власть в этом направлении под давлением ультраправых?

— Я не исключаю возможности лишения лицензий оппозиционных медиа ближе к выборам. Попытка их захвата уже менее вероятна. Давление на редакционную политику этих СМИ, на их собственников, на формирование информационной картины.

Большинство медиа сегодня в той или иной мере находятся не в собственности, а во «франшизе» у власти. Власть их «арендовала» на этот период у собственников, и таким образом реализует свою политику не слишком явно.

— Деятельность ультраправых, их постоянное давление на украинскую власть не преобразует ли в итоге эту власть в нечто самостоятельно ультраправое?

— Эта часть общества — 20% или 30% — живет в своем измерении, своей жизнью. Но номинальное меньшинство, как минимум, половина голосующих и митингующих. Именно поэтому они оказывают доминирующее давление на органы власти.

Многие из них (ультраправых — ред.) пришли в органы власти. Я не думаю, что стоит ждать такой масштабной, всеобъемлющей трансформации. Но во многих креслах внутри власти находятся сторонники правых и даже праворадикальных идей. Они пытаются использовать эти кресла с целью реализации своих политических мировоззрений.