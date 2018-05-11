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Бибилов обсудил в Донецке сотрудничество с Донбассом, Россией и Абхазией
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Бибилов обсудил в Донецке сотрудничество с Донбассом, Россией и Абхазией 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 11 мая — Sputnik. Президент Анатолий Бибилов, а также представители делегаций Российской Федерации, Абхазии и ЛНР обсудили с главой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко возможности развития отношений стран, сообщает пресс-служба главы Южной Осетии.
"В ходе протокольной встречи были обсуждены также ситуация вокруг ДНР, пути развития экономики, взаимовыгодные для всех представленных государств проекты", — говорится в сообщении.
Делегация Южной Осетии во главе с президентом Бибиловым принимает участие в праздновании Дня Республики.
В Донецке 11 мая проходит торжественное собрание, праздничное шествие делегаций городов и районов ДНР, возложение цветов и венков к памятнику погибшим от украинской агрессии мирным жителям Донбасса.
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