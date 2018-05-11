Бибилов обсудил в Донецке сотрудничество с Донбассом, Россией и Абхазией

"В ходе протокольной встречи были обсуждены также ситуация вокруг ДНР, пути развития экономики, взаимовыгодные для всех представленных государств проекты", — говорится в сообщении.

Делегация Южной Осетии во главе с президентом Бибиловым принимает участие в праздновании Дня Республики.